Де Брёйне: «Мы задали отличный тон»

Великолепный «Манчестер Сити» начал свой путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с убедительной победы над «Севильей» - подопечные Хосепа Гвардиолы забили испанской команде четыре безответных мяча. Бельгийский полузащитник Кевин де Брейне провел на поле почти весь матч, внеся важный вклад в победу своего клуба. Он доволен тем, как прошел первый матч нового розыгрыша Лиги чемпионов для «горожан».

- Очень интересный стадион, тут приятно играть. Публика очень активна. Первая игра турнира всегда важна, важно задать хороший тон. И думаю, нам это удалось, - цитирует бельгийского плеймейкера BT Sport.