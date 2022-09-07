Гвардиола: «Цифры Холанна говорят сами за себя»

Великолепный «Манчестер Сити» начал свой путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с убедительной победы над «Севильей» - подопечные Хосепа Гвардиолы забили испанской команде четыре безответных мяча.

Два из них записал на свой счет Эрлинг Холанн, на счету которого теперь уже 25 мячей в 20 проведенных в Лиге чемпионов матчах. Каталонский наставник «Манчестер Сити» прокомментировал его невероятную статистику.

- Тут цифры говорят сами за себя. У него невероятное чувство гола. Пусть продолжает в том же духе. В субботу у нас матч с «Тоттенхэмом», ждем очередных голов, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.