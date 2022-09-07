Холанн - первый игрок «Манчестер Сити», забивший в первых матчах как АПЛ, так и Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги чемпионов с матча с «Севильей». Как следствие, подопечным Хосепа Гвардиолы достаточно быстро удалось обозначить свои «кровожадные намерения» - норвежский форвард Эрлинг Холанн отличился уже на 20-й минуте поединка. Во втором тайме он отличился еще один раз, и его команда одержала победу со счетом 4:0.

Таким образом, норвежский игрок установил еще один рекорд клуба - он стал первым футболистом «Манчестер Сити», который забил как в своем первом матче за клуб в английской Премьер-лиге, так и в первом матче в Лиге чемпионов.