Гвардиола: «После второго мяча всё стало проще»

Великолепный «Манчестер Сити» начал свой путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с убедительной победы над «Севильей» - подопечные Хосепа Гвардиолы забили испанской команде четыре безответных мяча. Большая часть из них была забита во втором тайме, в то время как в первой половине встречи преимущество было минимальным. Именно это не понравилось Гвардиоле:

- Результатом я доволен, но первый тайм оказался не очень хорошим. Мы слишком сумбурно атаковали. А во втором тайме, когда у них было преимущество, нам удалось забить второй мяч благодаря Филу. После этого все стало намного проще, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.