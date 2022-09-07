Болельщики загребского «Динамо» сожгли флаг УЕФА на трибунах

Фанаты загребского «Динамо» во время игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси» сожгли флаг УЕФА. Хорватские болельщики сняли официальный флаг организации и подожгли его.

Поединок соперников завершился победой «Динамо» с результатом 1:0. Гол на 13-й минуте встречи забил форвард «Динамо» Мислав Оршич. Этот мяч, как оказалось, стал единственным в поединке.

Соперниками хорватской команды по группе Е в ЛЧ являются «Челси», «РБ Зальцбург» и «Милан». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» - «РБ Зальцбургом». Оба поединка состоятся 14 сентября.