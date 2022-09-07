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Лига чемпионов

Болельщики загребского «Динамо» сожгли флаг УЕФА на трибунах

 
07 Сентября 2022 • 01:20 Комментировать

Фанаты загребского «Динамо» во время игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси» сожгли флаг УЕФА. Хорватские болельщики сняли официальный флаг организации и подожгли его.

Поединок соперников завершился победой «Динамо» с результатом 1:0. Гол на 13-й минуте встречи забил форвард «Динамо» Мислав Оршич. Этот мяч, как оказалось, стал единственным в поединке.

Соперниками хорватской команды по группе Е в ЛЧ являются «Челси», «РБ Зальцбург» и «Милан». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» - «РБ Зальцбургом». Оба поединка состоятся 14 сентября.

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