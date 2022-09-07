Брандт оценил победную игру «Боруссии» против «Копенгагена»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт отреагировал на победу его команды над «Копенгагеном» в матче первого тура группового этапа против «Копенгагена» (3:0).

«Это была очень непростая игра. Мы столкнулись с множеством задач и динамичным соперником. Такой футбол требовал от нас большого количества пробежек и спринтов. Но, как мне кажется, мы забили три хороших мяча и действовали, как единая команда. В целом, мы должны быть довольны нашей игрой», - приводит слова Брандта официальный сайт УЕФА.

Дортмундцы выступают в группе G с «Копенгагеном», «Севильей» и «Манчестер Сити». 14 сентября дортмундцы сыграют в Манчестере с клубом Гвардиолы, а «Копенгаген» примет в родных стенах «Севилью».