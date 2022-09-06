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Лига чемпионов

«Бенфика» спокойно переиграла «Маккаби»

 
06 Сентября 2022 • 23:54 Комментировать
Бенфика
2:0
Маккаби Хайфа
окончен

«Бенфика» начала групповой раунд Лиги чемпионов матчем против «Маккаби» из Хайфы, который также преодолел горнило квалификации. Португальцы выглядели привычно мощно, но открыть счет смогли только после перерыва.  На 50-й минуте после подачи Алехандро Гримальдо Рафа Силвы выскочил из-за спины защитника и поразил цель. Тут же сам Гримальдо ударом метров с 27 по чудной траектории вколотил мяч в ближнюю девятку ворот - 2:0.

Протокол игры  
Бенфика2:0Маккаби Хайфа
(1:0) Силва Рафа50'  
(2:0) Гримальдо Алехандро54'  
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрСилва АнтониуОтаменди НиколасГримальдо АлехандроФлорентинуЗидан ЭнцоНерес Давид 65' (Эурснес Фредрик ( 65') Силва Рафа 79' (Гонсалвеш Диогу ( 79') Мариу Жоау 79' (Шикинью Франциску ( 79') Рамуш Гонсалу  45' 46' (Муса Петар ( 46')
Запасные: Араухо ПерейраБернарду ПаулуПиньо РодригоБрукс ДжонДракслер ЮлианЖилберто ЖуниорЛейте ЭлтонРистич Михайло
Коэн ДжошСундгрен ДаниэльБатубинсика ДиланСек Абдулай  64' 67' (Подгоряну Суф ( 67'Рукавица Никита 79') Гольдберг ШонМохамед Али II 31' (Абу-Фани Мохаммад ( 31') Лави Нета  59'Чери ТьяроннДэвид Дин 46' (Ацили Омер ( 46') Пьерро Францди 79' (Менахем Сун ( 79') Хазиза Долев
Запасные: Машпати РоиАрад ОфриГершон РамиЛеви МаорКорню ПьерЭлияху ИнонЧибота Мавис
06 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Бенфика Маккаби Хайфа
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окончен Севилья 0:4 Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
окончен РБ Лейпциг 1:4 Шахтёр Донецк
окончен Бенфика 2:0 Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
окончен Селтик 0:3 Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
окончен ПСЖ 2:1 Ювентус 1.63 4.20 4.40
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