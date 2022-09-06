«Бенфика» спокойно переиграла «Маккаби»

«Бенфика» начала групповой раунд Лиги чемпионов матчем против «Маккаби» из Хайфы, который также преодолел горнило квалификации. Португальцы выглядели привычно мощно, но открыть счет смогли только после перерыва. На 50-й минуте после подачи Алехандро Гримальдо Рафа Силвы выскочил из-за спины защитника и поразил цель. Тут же сам Гримальдо ударом метров с 27 по чудной траектории вколотил мяч в ближнюю девятку ворот - 2:0.