«Бенфика» спокойно переиграла «Маккаби»

«Бенфика» начала групповой раунд Лиги чемпионов матчем против «Маккаби» из Хайфы, который также преодолел горнило квалификации. Португальцы выглядели привычно мощно, но открыть счет смогли только после перерыва. На 50-й минуте после подачи Алехандро Гримальдо Рафа Силвы выскочил из-за спины защитника и поразил цель. Тут же сам Гримальдо ударом метров с 27 по чудной траектории вколотил мяч в ближнюю девятку ворот - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Силва Рафа50'
|(2:0) Гримальдо Алехандро54'
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро•Флорентину•Зидан Энцо•Нерес Давид65' (Эурснес Фредрик (65') •Силва Рафа79' (Гонсалвеш Диогу (79') •Мариу Жоау79' (Шикинью Франциску (79') •Рамуш Гонсалу 45'46' (Муса Петар (46')
Коэн Джош•Сундгрен Даниэль•Батубинсика Дилан•Сек Абдулай 64'67' (Подгоряну Суф (67'•Рукавица Никита79') •Гольдберг Шон•Мохамед Али II31' (Абу-Фани Мохаммад (31') •Лави Нета• 59'Чери Тьяронн•Дэвид Дин46' (Ацили Омер (46') •Пьерро Францди79' (Менахем Сун (79') •Хазиза Долев
06 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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