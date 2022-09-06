«Ред Булл Зальцбург» и «Милан» начали Лигу чемпионов с боевой ничьей

«Ред Булл Зальцбург» и «Милан» провели насыщенный событиями матч первого тура Лиги чемпионов. Команды не отсиживались в обороне, вот только удары в створ случались не так часто. На 28-й минуте после отбора мяча на чужой половине поля Ноа Окафор пробил между ног голкиперу гостей. Счет сравнялся после прорыва Рафаэла Леау по левому краю поля и передачи на Алексиса Салемакерса - 1:1.

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