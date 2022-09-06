«Ред Булл Зальцбург» и «Милан» начали Лигу чемпионов с боевой ничьей

«Ред Булл Зальцбург» и «Милан» провели насыщенный событиями матч первого тура Лиги чемпионов. Команды не отсиживались в обороне, вот только удары в створ случались не так часто. На 28-й минуте после отбора мяча на чужой половине поля Ноа Окафор пробил между ног голкиперу гостей. Счет сравнялся после прорыва Рафаэла Леау по левому краю поля и передачи на Алексиса Салемакерса - 1:1.
Видеотрансляция матча Ред Булл Зальцбург - Милан
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Протокол игры
|(1:0) Окафор Ноа28'
|40'Салемакерс Алексис (1:1)
Кён Филипп•Дедич Амар•Соле Умар42' (Бернардо Фернандес (42') •Павлович Страхиня•Ульмер Андреас•Капальдо Николас• 17'Зайвальд Николас•Кьергаард Мауриц•Камери Дийон65' (Сеско Бенджамин (65') •Фернандо Педро65' (Гурна-Дуат Люка (65') • 68'Окафор Ноа
Меньян Майк•Калабрия Давиде 44'57' (Побега Томмазо (57') •Калюлю Пьер•Томори Фикайо• 39'Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль57' (Ориги Дивок (57') •Тонали Сандро•Салемакерс Алексис80' (Мессьяс Жуниор (80') •Де Кетеларе Шарль70' (Диас Браим (70') •Леау Рафаэл•Жиру Оливье57' (Дест Серджино (57')
06 сентября. Стадион "Ред Булл Арена".
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