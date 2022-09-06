Забивать легко и просто игрокам разного роста: Дубль рекордсмена Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью»

На «Рамон Санчес Писхуан» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов пожаловала команда Хосепа Гвардиолы.

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0:1. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол Удар со штрафного Де Брюйне (видео). Лига чемпионов. Футбол Де Брюйне не реализует выход один на один (видео). Лига чемпионов. Футбол 0:2. Гол Фила Фодена (видео). Лига чемпионов. Футбол Незасчитанный гол Гюндогана (видео). Лига чемпионов. Футбол 0:3. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол 0:4. Гол Рубена Диаша (видео). Лига чемпионов. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол Зальцбург - Милан. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

«Севилья» на европейской арене в первую очередь ассоциируется с Лигой Европы – именно там у неё выдающиеся достижения, этот турнир для неё как родной. А Лига чемпионов – совсем другое дело. Однако и «Манчестер Сити» ни разу не выигрывал самый престижный общеевропейский трофей, несмотря на свой зашкаливающий уровень звёздности.

Что там непосредственно по игре? В конце седьмой минуты де Брёйне выпилил навес с правого фланга, а Холанн головой направил мяч левее створа. Несколько минут спустя опасность у чужих ворот обозначил Грилиш. Войдя в штрафную с левой стороны, он сместился ближе к центру и отправил мяч во внешнюю сторону сетки. Ещё позже де Брёйне нанёс с линии штрафной отклоняющийся удар вправо-выше от створа.

«Манчестер Сити» много атаковал позиционно, давление на защиту хозяев было ощутимым. И на двадцатой минуте это обернулось в гол. Фоден подключил по зоне правого инсайда де Брёйне, тот сделал доставку из-под Дилейни на средней высоте. Холанну было неудобно замыкать головой, и в то же время мяч не катился по земле, поэтому Эрлинг переправил его в сетку ногой в падении. 0:1.

С района получаса игры и севильцы тоже стали пробираться к чужим воротам. Папу Гомес заработал угловой, с подбора после которого Акунья неопасно пробил низом мимо правой штанги. На 42-й минуте Дилейни оставил мяч для Папу Гомеса, тот внедрился в штрафную по правому полуфлангу и послал мяч мимо ближней девятки.

Второй тайм начался планомерно, и не было никакой игровой вспышки по сравнению с таймом первым. Более классная команда, а это «Сити», за тринадцать минут создала два момента и второй из них реализовала. Де Брёйне не удалось конвертировать во взятие ворот выход один на один – с ним справился Буну. Голом же отметился Фоден, раскачавший Гуделя и покативший мяч ему между ног в правый угол ворот со средней дистанции. 0:2.

Легко и просто всё складывалось для «Манчестер Сити». Не засчитанный из-за офсайда Фодена гол Гюндогана не отвратил визитёров от крупного счёта. На 68-й минуте Буну отразил перед собой удар Фодена, чему оказался рад оформивший дубль Холанн. 0:3.

«Севилья», у которой и в чемпионате Испании дела идут крайне кисло, не предъявила аргументов, благодаря которым могла бы вытянуть себя за шкирку в таком сложном для себя матче. «Манчестер Сити» абсолютно спокойно удержал крупную победу и даже сделал её более внушительной в компенсированное время, когда отличился Рубен Диаш, замкнувший прострел Канселу. 0:4.

Команда Хосепа Гвардиолы возглавила группу G, обойдя дортмундскую «Боруссию», которая ранее уже успела расправиться с «Копенгагеном» со счётом 3:0. А Холанн, кстати, повторил рекорд, став четвёртым игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал в этом турнире в первых же своих матчах за три разные команды.

Кирилл Иванцов