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Лига чемпионов

Забивать легко и просто игрокам разного роста: Дубль рекордсмена Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Севилью»

 
06 Сентября 2022 • 23:51 Комментировать
Севилья
0:4
Манчестер Сити
окончен

На «Рамон Санчес Писхуан» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов пожаловала команда Хосепа Гвардиолы.

Протокол игры  
Севилья0:4Манчестер Сити
  20'Холанн Эрлинг (0:1)
  58'Фоден Фил (0:2)
  67'Холанн Эрлинг (0:3)
  90'Диаш Рубен (0:4)
Буну ЯссинНавас ХесусКармона Хосе АнхельНьянзу ТангиАкунья МаркосГудель НеманьяДилейни Томас 46' (Мир Рафа ( 46'  89') Гомес Алехандро 73' (Сусо Хесус ( 73') Ракитич Иван 46' (Хордан Хоан ( 46') Теллес Алекс 57' (Дольберг Каспер ( 57') Иско Аларкон 78' (Янузай Аднан ( 78')
Запасные: Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоФлорес АльбертоСалас КикеРекик КаримЭн-Несири ЮссефФернандо Режес
Эдерсон МораесКанселу ЖоауАканджи МануэльДиаш РубенГомес СерхиоРодри Эрнандес 78' (Марез Рияд ( 78') Силва БернардуФоден Фил 70' (Альварес Хулиан ( 70') Де Брёйне Кевин 78' (Филлипс Кэлвин ( 78') Грилиш Джек 62' (Гюндоган Илкай ( 62') Холанн Эрлинг 70' (Палмер Коул ( 70')
Запасные: Льюис РикоАке НатанОртега ШтефанУилсон-Эсбранд ДжошКарсон Скотт
06 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

Видео

0:1. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар со штрафного Де Брюйне (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар со штрафного Де Брюйне (видео). Лига чемпионов. Футбол
Де Брюйне не реализует выход один на один (видео). Лига чемпионов. Футбол
Де Брюйне не реализует выход один на один (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Фила Фодена (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Фила Фодена (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Гюндогана (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Гюндогана (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Эрлинга Холанда (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:4. Гол Рубена Диаша (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:4. Гол Рубена Диаша (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Зальцбург - Милан. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Зальцбург - Милан. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

«Севилья» на европейской арене в первую очередь ассоциируется с Лигой Европы – именно там у неё выдающиеся достижения, этот турнир для неё как родной. А Лига чемпионов – совсем другое дело. Однако и «Манчестер Сити» ни разу не выигрывал самый престижный общеевропейский трофей, несмотря на свой зашкаливающий уровень звёздности.

Что там непосредственно по игре? В конце седьмой минуты де Брёйне выпилил навес с правого фланга, а Холанн головой направил мяч левее створа. Несколько минут спустя опасность у чужих ворот обозначил Грилиш. Войдя в штрафную с левой стороны, он сместился ближе к центру и отправил мяч во внешнюю сторону сетки. Ещё позже де Брёйне нанёс с линии штрафной отклоняющийся удар вправо-выше от створа.

«Манчестер Сити» много атаковал позиционно, давление на защиту хозяев было ощутимым. И на двадцатой минуте это обернулось в гол. Фоден подключил по зоне правого инсайда де Брёйне, тот сделал доставку из-под Дилейни на средней высоте. Холанну было неудобно замыкать головой, и в то же время мяч не катился по земле, поэтому Эрлинг переправил его в сетку ногой в падении. 0:1.

С района получаса игры и севильцы тоже стали пробираться к чужим воротам. Папу Гомес заработал угловой, с подбора после которого Акунья неопасно пробил низом мимо правой штанги. На 42-й минуте Дилейни оставил мяч для Папу Гомеса, тот внедрился в штрафную по правому полуфлангу и послал мяч мимо ближней девятки.

Второй тайм начался планомерно, и не было никакой игровой вспышки по сравнению с таймом первым. Более классная команда, а это «Сити», за тринадцать минут создала два момента и второй из них реализовала. Де Брёйне не удалось конвертировать во взятие ворот выход один на один – с ним справился Буну. Голом же отметился Фоден, раскачавший Гуделя и покативший мяч ему между ног в правый угол ворот со средней дистанции. 0:2.

Легко и просто всё складывалось для «Манчестер Сити». Не засчитанный из-за офсайда Фодена гол Гюндогана не отвратил визитёров от крупного счёта. На 68-й минуте Буну отразил перед собой удар Фодена, чему оказался рад оформивший дубль Холанн. 0:3.

«Севилья», у которой и в чемпионате Испании дела идут крайне кисло, не предъявила аргументов, благодаря которым могла бы вытянуть себя за шкирку в таком сложном для себя матче. «Манчестер Сити» абсолютно спокойно удержал крупную победу и даже сделал её более внушительной в компенсированное время, когда отличился Рубен Диаш, замкнувший прострел Канселу. 0:4.

Команда Хосепа Гвардиолы возглавила группу G, обойдя дортмундскую «Боруссию», которая ранее уже успела расправиться с «Копенгагеном» со счётом 3:0. А Холанн, кстати, повторил рекорд, став четвёртым игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал в этом турнире в первых же своих матчах за три разные команды. 

Кирилл Иванцов

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Севилья Манчестер Сити Лига Чемпионов
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окончен Боруссия Д 3:0 Копенгаген 1.80 4.05 3.65
окончен Ред Булл Зальцбург 1:1 Милан 3.70 3.65 1.97
окончен Севилья 0:4 Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
окончен РБ Лейпциг 1:4 Шахтёр Донецк
окончен Бенфика 2:0 Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
окончен Селтик 0:3 Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
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