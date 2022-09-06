Лишь 36 игроков в истории футбола забили больше голов в ЛЧ, чем проводящий свой 20-й матч в турнире Холанн

«Манчестер Сити» начал свои выступления в очередном раунде Лиги чемпионов с матча с «Севильей», которая находится в очевидном кризисе. Как следствие, подопечным Хосепа Гвардиолы достаточно быстро удалось обозначить свои «кровожадные намерения» - норвежский форвард Эрлинг Холанн отличился уже на 20-й минуте матча. Он сделал это в юбилейном, 20-м для себя матче Лиги чемпионов.

И теперь на счету Холанна уже 24 мяча в самом важном клубном турнире в европейском футболе. Любопытно, но абсолюте Холанн уже поднялся на 37-е место в общем списке бомбардиров Лиги чемпионов, проведя, напомним, всего лишь 20 матчей. Все еще впереди!

Следить за событиями матча между испанской «Севильей» и английским «Манчестер Сити» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.