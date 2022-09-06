Холанн - четвёртый игрок в истории ЛЧ, который забивал в турнире в первом же матче в трёх разных командах

«Манчестер Сити» начал свои выступления в очередном раунде Лиги чемпионов с матча с «Севильей», которая находится в очевидном кризисе. Как следствие, подопечным Хосепа Гвардиолы достаточно быстро удалось обозначить свои «кровожадные намерения» - норвежский форвард Эрлинг Холанн отличился уже на 20-й минуте матча.

Таким образом, Холанн стал четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться в первом же матче в составе трех разных команд. Ранее Холанн забивал и в составе «Ред Булл Зальцбурга», и дортмундской «Боруссии». Другие трое игроков - это Фернандо Морьентес, Хавьер Савиола, и, конечно же, Златан Ибрагимович.

Следить за событиями матча между испанской «Севильей» и английским «Манчестер Сити» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.