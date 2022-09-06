Результативность Холанна в Лиге чемпионов гораздо выше, чем у признанных звёзд

«Манчестер Сити» открывает для себя новый сезон Лиги чемпионов выездным матчем против «Севильи». «Горожане» выиграли первый тайм со счётом 1:0 благодаря голу на 20-й минуте в исполнении Эрлинга Холанна. Это дебютный мяч норвежца в составе английского клуба в главном еврокубке. Всего же он в 20 поединках турнира 24 раза поражал ворота соперника.

Примечательно, что только 36 футболистов в истории Лиги чемпионов забили больше Холанна. Что касается мировых звезд, то в первых 20 матчах Лиги чемпионов Карим Бензема забил 12 голов, Роберт Левандовски - 11, Лионель Месси - 8, а Криштиану Роналду - ни одного.