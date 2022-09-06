Холанн проводит свой 20-й матч в Лиге чемпионов и забил 24-й гол

«Манчестер Сити» начал свои выступления в очередном раунде Лиги чемпионов с матча с «Севильей», которая находится в очевидном кризисе. Как следствие, подопечным Хосепа Гвардиолы достаточно быстро удалось обозначить свои «кровожадные намерения» - норвежский форвард Эрлинг Холанн отличился уже на 20-й минуте матча. Он сделал это в юбилейном, 20-м для себя матче Лиги чемпионов. При этом норвежец забил уже целых 24 гола, с учетом сегодняшнего - крайне впечатляющая статистика.

Следить за событиями матча между испанской «Севильей» и английским «Манчестер Сити» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.