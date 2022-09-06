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Лига чемпионов

Постекоглу - первый тренер из Австралии, который участвует в Лиге чемпионов

 
06 Сентября 2022 • 22:03 Комментировать

Мадридский «Реал» начинает выступления в своем 27-м розыгрыше Лиги чемпионов, это, наряду с «Барселоной», является рекордом турнира. А противостоять ему сегодня будет шотландский чемпион «Селтик», который тренирует бывший тренер сборной Австралии - Анге Постекоглу, родившийся в Греции австралиец.

Он стал первым представителем своей далекой страны, который тренирует команду, участвующую в Лиге чемпионов, а ранее стал первым австралийцем, выигравшим какой-либо европейский чемпионат в качестве тренера.

Матч между шотландским «Селтиком» и мадридским «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Анге Постекоглу
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Идет 57 минута Севилья 0:1 Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
Идет 56 минута РБ Лейпциг 0:1 Шахтёр Донецк
Идет 53 минута Бенфика 1:0 Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
Идет 56 минута Селтик 0:0 Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
Идет 55 минута ПСЖ 2:1 Ювентус 1.63 4.20 4.40
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