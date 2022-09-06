Постекоглу - первый тренер из Австралии, который участвует в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» начинает выступления в своем 27-м розыгрыше Лиги чемпионов, это, наряду с «Барселоной», является рекордом турнира. А противостоять ему сегодня будет шотландский чемпион «Селтик», который тренирует бывший тренер сборной Австралии - Анге Постекоглу, родившийся в Греции австралиец.

Он стал первым представителем своей далекой страны, который тренирует команду, участвующую в Лиге чемпионов, а ранее стал первым австралийцем, выигравшим какой-либо европейский чемпионат в качестве тренера.

Матч между шотландским «Селтиком» и мадридским «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.