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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Севильей»

 
06 Сентября 2022 • 21:47 Комментировать
Севилья
0:2
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.30 2 1.32
2-й тайм

Английский «Манчестер Сити» начинает свой очередной поход за вожделенной Лигой чемпионов, которая еще ни разу не покорилась клубу. В 2021 году подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли в финале турнира, но уступили там лондонскому «Челси».

Накануне игры  каталонский специалист Хосеп Гвардиола объявил состав своей команды, которая выйдет на поле с первой минуты игры против «Севильи».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Аканжи, Рубен Диас, Гомес, Де Брейне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанн, Грилиш.

Матч между испанской «Севильей» и английским «Манчестер Сити» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Севилья Манчестер Сити
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СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Идет 61 минута Севилья 0:2 Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
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Идет 57 минута Бенфика 2:0 Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
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