«Манчестер Сити» объявил состав на матч с «Севильей»

Английский «Манчестер Сити» начинает свой очередной поход за вожделенной Лигой чемпионов, которая еще ни разу не покорилась клубу. В 2021 году подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли в финале турнира, но уступили там лондонскому «Челси».

Накануне игры каталонский специалист Хосеп Гвардиола объявил состав своей команды, которая выйдет на поле с первой минуты игры против «Севильи».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Аканжи, Рубен Диас, Гомес, Де Брейне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанн, Грилиш.

Матч между испанской «Севильей» и английским «Манчестер Сити» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.