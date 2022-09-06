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Лига чемпионов

«Боруссия» разобралась с «Копенгагеном» на старте Лиги чемпионов

 
06 Сентября 2022 • 21:37 Комментировать
Боруссия Д
3:0
Копенгаген
окончен

Поединок первого тура Лиги чемпионов между «Боруссией» из Дортмунда и «Копенгагена» прошёл по ожидаемому сценарию - немцы атаковали и забивали. В конце первого тайма «шмели» провели острую контратаку, Марко Ройс получил проникающий пас, разобрался с защитником и открыл счет. Еще до перерыва хозяева раскатали оборону, и Джованни Рейна вывел Рафаэля Геррейро на пустые ворота. В конце игры снова сработала контратака «Боруссии», после паса Рейны Джуд Беллингем в касание поразил цель. Гости забили мяч престижа, Виктор Классон откатил мяч Расмусу Фальку.

3:1, «Боруссия» закономерно победила.

Протокол игры  
Боруссия Д3:1Копенгаген
(1:0) Ройс Марко35'  
(2:0) Геррейро Рафаэль42'  
(3:0) Беллингем Джуд83' (3:1) Фальк Расмус 90'
Майер Александер IIМёнье ТомаЗюле НикласШлоттербек НикоГеррейро Рафаэль 86' (Вольф Мариус ( 86') Беллингем ДжудЭзкан Салих 66' (Джан Эмре ( 66') Брандт ЮлианРойс Марко 86' (Роте Том ( 86') Азар Торган 23' (Джованни Рейна ( 23') Модест Антони 66' (Мукоко Юссуфа ( 66')
Запасные: Хуммельс МатсКулибали СумайлаПасслак ФеликсУнбехаун ЛукаАлле СебастьянПападопулос Антониос
Райан МэттДикс Кевин 81' (Йелерт Элиас ( 81') Вавро ДенисХочолава Давид  27' 81' (Бойлесен Николай ( 81') Кристансен ВикторЗека Карлос 72' (Соренсен Кристиан I ( 72') Классон ВикторЛерагер Лукас  61'Фальк РасмусДарами Мохаммед 60' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 60') Корнелиус Андреас
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханКарамоко МамудуСтаменич МаркоЛунд Йенсен ВальдемарДитмер АндреасБардгджи РуниЙоханнессон Исак-БергманнМукайру Пол
06 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Видео

Боруссия Дортмунд - Копенгаген. 1:0. Гол Марко Ройса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Копенгаген. 1:0. Гол Марко Ройса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Копенгаген. 2:0. Гол Рафаэля Геррейру (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Копенгаген. 2:0. Гол Рафаэля Геррейру (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Копенгаген. 3:0. Гол Джуда Беллингема (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Копенгаген. 3:0. Гол Джуда Беллингема (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Копенгаген. Корнелиус забил гол из офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Боруссия Дортмунд - Копенгаген. Корнелиус забил гол из офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Копенгаген Боруссия Дортмунд
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окончен Динамо Загреб 1:0 Челси 3.70 3.90 1.80
окончен Боруссия Д 3:0 Копенгаген 1.80 4.05 3.65
06.09  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Милан 3.70 3.65 1.97
06.09  22:00 Севилья ... Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
06.09  22:00 РБ Лейпциг ... Шахтёр Донецк
06.09  22:00 Бенфика ... Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
06.09  22:00 Селтик ... Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
06.09  22:00 ПСЖ ... Ювентус 1.63 4.20 4.40
07.09  19:45 Айнтрахт Фр ... Спортинг Л 2.05 3.70 3.40
07.09  19:45 Аякс ... Рейнджерс
07.09  22:00 Барселона ... Виктория Пльзень 1.08 10.00 34.00
07.09  22:00 Брюгге ... Байер Л 3.20 3.95 2.05
07.09  22:00 Тоттенхэм ... Марсель 1.50 4.40 6.50
07.09  22:00 Атлетико М ... Порту 1.80 3.45 4.70
07.09  22:00 Интер Милан ... Бавария 3.90 4.10 1.82
07.09  22:00 Наполи ... Ливерпуль 3.60 3.80 1.95
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