«Боруссия» разобралась с «Копенгагеном» на старте Лиги чемпионов

Поединок первого тура Лиги чемпионов между «Боруссией» из Дортмунда и «Копенгагена» прошёл по ожидаемому сценарию - немцы атаковали и забивали. В конце первого тайма «шмели» провели острую контратаку, Марко Ройс получил проникающий пас, разобрался с защитником и открыл счет. Еще до перерыва хозяева раскатали оборону, и Джованни Рейна вывел Рафаэля Геррейро на пустые ворота. В конце игры снова сработала контратака «Боруссии», после паса Рейны Джуд Беллингем в касание поразил цель. Гости забили мяч престижа, Виктор Классон откатил мяч Расмусу Фальку.

3:1, «Боруссия» закономерно победила.

Видео