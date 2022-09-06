«Боруссия» разобралась с «Копенгагеном» на старте Лиги чемпионов

Поединок первого тура Лиги чемпионов между «Боруссией» из Дортмунда и «Копенгагена» прошёл по ожидаемому сценарию - немцы атаковали и забивали. В конце первого тайма «шмели» провели острую контратаку, Марко Ройс получил проникающий пас, разобрался с защитником и открыл счет. Еще до перерыва хозяева раскатали оборону, и Джованни Рейна вывел Рафаэля Геррейро на пустые ворота. В конце игры снова сработала контратака «Боруссии», после паса Рейны Джуд Беллингем в касание поразил цель. Гости забили мяч престижа, Виктор Классон откатил мяч Расмусу Фальку.
3:1, «Боруссия» закономерно победила.
Протокол игры
|(1:0) Ройс Марко35'
|(2:0) Геррейро Рафаэль42'
|(3:0) Беллингем Джуд83'
|(3:1) Фальк Расмус 90'
Майер Александер II•Мёнье Тома•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Геррейро Рафаэль86' (Вольф Мариус (86') •Беллингем Джуд•Эзкан Салих66' (Джан Эмре (66') •Брандт Юлиан•Ройс Марко86' (Роте Том (86') •Азар Торган23' (Джованни Рейна (23') •Модест Антони66' (Мукоко Юссуфа (66')
Райан Мэтт•Дикс Кевин81' (Йелерт Элиас (81') •Вавро Денис•Хочолава Давид 27'81' (Бойлесен Николай (81') •Кристансен Виктор•Зека Карлос72' (Соренсен Кристиан I (72') •Классон Виктор•Лерагер Лукас• 61'Фальк Расмус•Дарами Мохаммед60' (Харальдссон Хакон-Арнар (60') •Корнелиус Андреас
06 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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