Аналитическая модель определила главного фаворита Лиги чемпионов

Согласно подсчётам алгоритма, главным претендентом на победу в новом розыгрыше Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

Шансы «горожан» на заветный первый в истории клуба триумф оцениваются почти в 21%, подсчитала модель The Analyst. Чуть ниже рейтингуется «Ливерпуль» – около 20%, а вот остальные претенденты заметно отстают: третье место у мадридского «Реала» (14%), четвёртая – мюнхенская «Бавария» – 10%. Далее по списку следуют «ПСЖ» (5%) и «Барселона» (4%).

Напомним, что в прошедшей лигачемпионской кампании «Манчестер Сити» вылетел на стадии полуфинала, уступив будущему триумфатору – мадридскому «Реалу».