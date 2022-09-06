Беллингем повторит английский рекорд в Лиге чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем повторит достижение Тео Уолкотта.

Сегодняшний матч против «Копенгагена» станет для 19-летнего хавбека уже 17-м в Лиге чемпионов – повторение рекордного показателя для англичан в возрасте до 19 лет, сообщает Opta. Ранее рекордсменом был Тео Уолкотт, отыгравший к 19 годам те же 17 матчей в главном еврокубке, выступая за лондонский «Арсенал».

Встреча дортмундской «Боруссии» с датским «Копенгагеном» начнётся в 19:45 по московскому времени. Джуд Беллингем попал в стартовый состав своей команды.

В одном квартете со «шмелями» также играют «Манчестер Сити» и «Севилья».