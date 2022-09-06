Конте: «Итальянские тренеры предпочитают чемпионат Лиге чемпионов? Это неправда»

Главный тренер «Тоттенхэма» попытался развеять миф об итальянских наставниках.

Принято считать, что для многих итальянцев успешное выступление в национальном чемпионате важнее достижений в Лиге чемпионов, с чем не согласен рулевой «шпор».

«Нет, я так не думаю. В качестве примера можно привести Карло Анчелотти, который выигрывал Лигу чемпионов и с «Миланом», и с мадридским «Реалом». Его «Милан» был по-настоящему выдающейся командой. Я помню финал Лиги чемпионов 2003 года, в котором я, будучи игроком, проиграл «Милану» Анчелотти», – рассказал Конте на пресс-конференции перед матчем с «Марселем».