Конте – о календаре «Тоттенхэма»: «Никогда не видел такого плотного расписания»

Антонио Конте высказал недоумение по поводу графика игр «Тоттенхэма» в преддверии матча Лиги чемпионов против «Марселя».

«Честно говоря, наше расписание просто невероятно. Это безумие, – цитирует итальянского специалиста Football London. – Мы сыграли три матча чемпионата за шесть дней, а теперь, спустя всего четыре дня, играем в Лиге чемпионов. Нам предстоит провести матч против «Марселя», сыграть в гостях с «Манчестер Сити» и со «Спортингом» – и всё это за шесть дней. Пожалуй, я впервые в своей карьере сталкиваюсь с подобным календарём», – заявил Конте.

«Тоттенхэм» примет на своём поле «Марсель» в среду в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов.