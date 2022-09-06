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Лига чемпионов

Конте – о календаре «Тоттенхэма»: «Никогда не видел такого плотного расписания»

 
06 Сентября 2022 • 17:51 Комментировать
Тоттенхэм
...
Марсель
1 1.50 X 4.40 2 6.50
07.09 22:00

Антонио Конте высказал недоумение по поводу графика игр «Тоттенхэма» в преддверии матча Лиги чемпионов против «Марселя».

«Честно говоря, наше расписание просто невероятно. Это безумие, – цитирует итальянского специалиста Football London. – Мы сыграли три матча чемпионата за шесть дней, а теперь, спустя всего четыре дня, играем в Лиге чемпионов. Нам предстоит провести матч против «Марселя», сыграть в гостях с «Манчестер Сити» и со «Спортингом» – и всё это за шесть дней. Пожалуй, я впервые в своей карьере сталкиваюсь с подобным календарём», – заявил Конте.

«Тоттенхэм» примет на своём поле «Марсель» в среду в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Марсель Антонио Конте
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ТОТТЕНХЭМ МАРСЕЛЬ
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