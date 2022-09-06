Гвардиола назвал фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Если в Лиге чемпионов и есть фаворит, то это мадридский «Реал» – они постоянно побеждают. Впрочем, думаю, к числу фаворитов можно отнести много команд: «Ливерпуль» и все остальные представители Англии, «Бавария», «Барселона», «ПСЖ», – сказал испанец.

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет в гостях против испанской «Севильи» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одну группу к «горожанам» также попали дортмундская «Боруссия» и датский «Копенгаген».