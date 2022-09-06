​Домингес вспомнил, как «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»

Алехандро Домингес, который в своё время выступал за «Рубин», поделился воспоминаниями о гостевой победе над «Барселоной».

Напомним, «Рубину» удалось обыграть «Барселону» на «Камп Ноу» со счётом 2:1 в октябре 2009 года.

«За какую команду я ни играл - всегда выходил на поле с мыслью, что она самая лучшая. Поэтому и на «Ноу Камп» старался себя настраивать на то, что шансы есть - и мы можем войти в историю после этого матча», - высказался Домингес для sport24.

Домингес признал, что «Рубину» тогда повезло с реализацией моментов. Футболист также отметил, что после игры в раздевалке было тихо, поскольку футболисты серьёзно выложились на футбольном поле.

Напомним, что «Рубин» тогда занял третье место в группе Лиги чемпионов, финишировав ниже «Интера» и «Барселоны».