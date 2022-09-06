Гвардиола ответил на вопрос, выиграет ли «Манчестер Сити» Лигу чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах своей команды на триумф в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Выиграем ли мы ЛЧ? Не знаю. Спорт всегда дает новый шанс. Мне бы хотелось повторить историю «Севильи», которая была у нее в Лиге Европы.

В сезоне-2021/2022 «Манчестер Сити» сражался за то, чтобы дойти в Лиге чемпионов как можно дальше. Мы понимаем, как будет непросто в новом розыгрыше турнира», - приводятся слова тренера в социальных сетях журналиста Джека Гоэна.

Во вторник, 6 сентября, «Манчестер Сити» стартует в групповом турнире. В первом туре команда Гвардиолы на выезде сыграет против «Севильи».