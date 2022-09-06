Президент «ПСЖ»: «С новым форматом ЛЧ мы можем расти, не отдавая предпочтение Суперлиге»

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, как относится к новому формату проведения Лиги чемпионов в свете новостей о возможном запуске Суперлиги Европы.

«В футбол заложены многолетние традиции, но он должен быть инновационным. Можно еще многое привнести в него, чтобы привлечь больше болельщиков и сделать игры более захватывающими. Новый формат ЛЧ благодаря росту дохода показывает, что мы способны расти, не отдавая предпочтение нескольким клубам Суперлиги», - цитирует президента «ПСЖ» Football Talks.

В апреле 2021 года некоторые европейские клубы хотели запустить Суперлигу, однако проект был заморожен из-за возмущения футбольной общественности.