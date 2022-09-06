Гвардиола поведал о кадровых потерях «Манчестер Сити» перед стартом в Лиге чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии старта в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре «горожане» встретятся с испанской «Севильей».

«Джон Стоунс и Кайл Уокер не примут участия в матче. Оба травмированы. Пока не знаю, смогут ли они вернуться на поле до перерыва на матчи национальных сборных», - передает слова испанского тренера пресс-служба английского клуба.

Матч между «Севильей» и «Манчестер Сити» состоится в Испании сегодня, 6 сентября. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.