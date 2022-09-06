Лопетеги назвал лучшего тренера в мировом футболе

Рулевой «Севильи» Хулен Лопетеги пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который возглавляет другой испанец - Хосеп Гвардиола.

«По моему мнению, Гвардиола – лучший футбольный тренер в мире. Хосеп всегда был последователен в своих действиях и постоянно развивал свои команды», - передает слова Хулена официальный сайт УЕФА.

Матч «Севилья» - «Манчестер Сити» пройдет в Испании сегодня, 6 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прозвучит в 22:00 по московскому времени.