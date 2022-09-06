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Лига чемпионов

Пиоли рассказал о настрое «Милана» перед стартом в Лиге чемпионов

 
06 Сентября 2022 • 07:09 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Милан
1 3.55 X 3.60 2 2.05
Через 13 ч. 49 мин.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался относительно настроя своей команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Нам предстоит поединок против хорошего соперника, не проигравшего ни одного домашнего матча в прошлом сезоне турнира. В команде все понимают, как важно стартовать с позитивного результата», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «россонери».

Матч между «Зальцбургом» и «Миланом» состоится во вторник, 6 сентября, в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Зальцбург Стефано Пиоли
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ МИЛАН
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