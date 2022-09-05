Пиоли: «Милан» лучше готов к Лиге чемпионов, чем в прошлом году»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбурга».

«В прошлом году многие из нас дебютировали в этом турнире, а теперь мы набрались опыта. Нам необходимо показать свой максимум и воспользоваться новой возможностью.

В дерби с «Интером» мы показывали отличный футбол на протяжении 70 минут, но во вторник нас ждёт совсем другая игра – соперник очень быстр. Думаю, «Милан» подходит к игре в хорошей форме», – отметил итальянский специалист на пресс-конференции.

В одной группе с «Миланом» также выступают лондонский «Челси» и загребское «Динамо».