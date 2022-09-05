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Лига чемпионов

Пиоли: «Милан» лучше готов к Лиге чемпионов, чем в прошлом году»

 
05 Сентября 2022 • 23:18 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Милан
1 3.40 X 3.60 2 2.08
Через 21 ч. 27 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбурга».

«В прошлом году многие из нас дебютировали в этом турнире, а теперь мы набрались опыта. Нам необходимо показать свой максимум и воспользоваться новой возможностью.

В дерби с «Интером» мы показывали отличный футбол на протяжении 70 минут, но во вторник нас ждёт совсем другая игра – соперник очень быстр. Думаю, «Милан» подходит к игре в хорошей форме», – отметил итальянский специалист на пресс-конференции.

В одной группе с «Миланом» также выступают лондонский «Челси» и загребское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ред Булл Зальцбург Стефано Пиоли
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ МИЛАН
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