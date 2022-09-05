Гвардиола доволен началом текущего сезона

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола полностью удовлетворён результатами своей команды на старте кампании.

«Горожане» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью в шести стартовых турах Премьер-лиги. В преддверии матча Лиги чемпионов против «Севильи» испанский специалист вновь отметил, что на данный момент его всё устраивает.

«Мы отлично начали сезон. Да, мы дважды сыграли вничью, но я не расстраиваюсь из-за этого. Мы проделываем отличную работу с самого начала кампании, хотя, конечно, кое-что в нашей игре ещё предстоит наладить. Важно учитывать изменения в составе, к которым тоже нужно приспособиться», – заявил Гвардиола.