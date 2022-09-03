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Лига чемпионов

Ибрагимович не попал в заявку «Милана» на Лигу чемпионов

 
03 Сентября 2022 • 10:39 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Милан
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06.09 22:00

На официальном сайте «Милана» представлен заявочный лист команды для участия в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

В данный список не был включен 40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович, который восстанавливается после повреждения. Также вне заявки «россонери» оказались Астер Вранкс, Малик Тиау, Ясин Адли и Тьемуэ Бакайоко.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Милан» встретится с лондонским «Челси», загребским «Динамо» и австрийским «Зальцбургом».

В стартовом туре итальянский клуб отправится на выезд в Австрию. Матч «Зальцбург» - «Милан» состоится во вторник, 6 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ МИЛАН
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