Ибрагимович не попал в заявку «Милана» на Лигу чемпионов

На официальном сайте «Милана» представлен заявочный лист команды для участия в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

В данный список не был включен 40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович, который восстанавливается после повреждения. Также вне заявки «россонери» оказались Астер Вранкс, Малик Тиау, Ясин Адли и Тьемуэ Бакайоко.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Милан» встретится с лондонским «Челси», загребским «Динамо» и австрийским «Зальцбургом».

В стартовом туре итальянский клуб отправится на выезд в Австрию. Матч «Зальцбург» - «Милан» состоится во вторник, 6 сентября.