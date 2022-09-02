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​УЕФА назначил штрафы за нарушение финансового fair play для «ПСЖ» и ещё 7 клубов

 
02 Сентября 2022 • 19:59 Комментировать (2)

На страницах официального сайта УЕФА была опубликована информация касательно нарушений правил финансового fair play восемью клубами. Анализ охватил 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 финансовые годы, причём 2020 и 2021 годы были объединены из-за влияния пандемии.

В рамках мирового соглашения каждый из нарушавших финансовые правила клубов выплатит обязательную сумму от штрафа. Дальше всё будет зависеть от выполнения специальных условий в рамках соглашений об урегулировании между клубами и УЕФА. Соглашения охватывают период длиной в 3 или 4 года.

Итак, приводим штрафы:

«ПСЖ» - 65 млн евро (обязательная выплата – 10 млн евро);

«Рома» - 35 (5);

«Интер» - 26 (4);

«Ювентус» - 23 (3,5);

«Милан» - 15 (2);

«Бешикташ» - 4 (0,6);

«Марсель» - 2 (0,3);

«Монако» - 2 (0,3).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Милан Монако Ювентус Бешикташ Марсель ПСЖ
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Комментарии (2)
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slain
02 Сентября 2022 в 20:23
Ну надо же, у ПСЖ нарушения ффп, кто бы мог подумать...
Как бы еще не разорились такой штраф платить.
Evgen 86
02 Сентября 2022 в 20:06
Монако!? Там вроде продаж гора была или не занесли?
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