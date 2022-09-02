​УЕФА назначил штрафы за нарушение финансового fair play для «ПСЖ» и ещё 7 клубов

На страницах официального сайта УЕФА была опубликована информация касательно нарушений правил финансового fair play восемью клубами. Анализ охватил 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 финансовые годы, причём 2020 и 2021 годы были объединены из-за влияния пандемии.

В рамках мирового соглашения каждый из нарушавших финансовые правила клубов выплатит обязательную сумму от штрафа. Дальше всё будет зависеть от выполнения специальных условий в рамках соглашений об урегулировании между клубами и УЕФА. Соглашения охватывают период длиной в 3 или 4 года.

Итак, приводим штрафы:

«ПСЖ» - 65 млн евро (обязательная выплата – 10 млн евро);

«Рома» - 35 (5);

«Интер» - 26 (4);

«Ювентус» - 23 (3,5);

«Милан» - 15 (2);

«Бешикташ» - 4 (0,6);

«Марсель» - 2 (0,3);

«Монако» - 2 (0,3).