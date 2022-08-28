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Лига чемпионов

Иранское телевидение проигнорировало израильский «Маккаби», представляя состав групп Лиги чемпионов

 
28 Августа 2022 • 03:43 Комментировать
Бенфика
...
Маккаби Хайфа
06.09 22:00

Израильский клуб «Маккаби» героически пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, переиграв в драматических обстоятельствах сербскую «Црвену Звезду». Однако в Иране успех «Маккаби» предпочли не заметить, причем на официальном уровне.

Представляя на одном из своих телеканалов состав групп Лиги чемпионов, иранские телевизионщики сократили группу H до... трех команд. То есть французский «ПСЖ», итальянский «Ювентус» и «Бенфика» там оказались, а вот израильский «Маккаби» - как бы нет.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов начнутся уже шестого сентября, «Маккаби» в первом туре сыграет с «Бенфикой».

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа
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БЕНФИКА МАККАБИ ХАЙФА
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