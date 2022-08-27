Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер провёл анализ всех участников группового этапа Лиги чемпионов и оценил их шансы на победу в турнире. Об этом рапортует FiveThirtyEight.

Главным фаворитом еврокубка была названа мюнхенская «Бавария». Суперкомпьютер оценил вероятность триумфа немецкого гранда в 21 процент. Вторым стал английский «Манчестер Сити» - 18%. Тройку главных претендентов на трофей замкнул французский «ПСЖ» с 14 процентами. Далее расположились «Ливерпуль» (9%) и мадридский «Реал» (7%).

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Реал». В прошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти обыграли в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.