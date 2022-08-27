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Лига чемпионов

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

 
27 Августа 2022 • 11:47 Комментировать (1)

Суперкомпьютер провёл анализ всех участников группового этапа Лиги чемпионов и оценил их шансы на победу в турнире. Об этом рапортует FiveThirtyEight.

Главным фаворитом еврокубка была названа мюнхенская «Бавария». Суперкомпьютер оценил вероятность триумфа немецкого гранда в 21 процент. Вторым стал английский «Манчестер Сити» - 18%. Тройку главных претендентов на трофей замкнул французский «ПСЖ» с 14 процентами. Далее расположились «Ливерпуль» (9%) и мадридский «Реал» (7%).

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Реал». В прошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти обыграли в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Манчестер Сити ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Августа 2022 в 12:08
МЮ должен быть повыше... Там же 🐐 играет... А-ха-ха-ха...
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