​Станкович подал в отставку с должности тренера «Црвены Звезды»

Известный в прошлом сербский футболист Деян Станкович подал в отставку с должности главного тренера «Црвены Звезды».

Решение тренера связано с досадным вылетом из Лиги чемпионов – сербская команда пропустила от «Маккаби» на 90-й минуте и осталась без группового этапа.

«Я чувствую себя опустошённым, потому что снова не смог сделать то, чего хотел сильнее всего. Я не могу продолжать. Я сделал всё возможное. Теперь должен попробовать кто-то другой. Для меня эти три года были самой красивой частью футбольной жизни», - сказал Станкович, поблагодарив игроков, фанатов и руководство клуба.