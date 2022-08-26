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Лига чемпионов

Кан рассказал, что его рассмешило во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

 
26 Августа 2022 • 15:02 Комментировать

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал свой смех во время жеребьёвки группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, что в одну группу с мюнхенцами попали «Барселона», «Интер», а также «Виктория Пльзень».

«Роберт Левандовски ушёл от нас в «Барселону» всего несколько недель назад, теперь жребий снова свёл нас вместе на групповом этапе Лиги чемпионов. Меня это позабавило», — приводит слова Кана Bild.

Также гендиректор отметил, что с большим уважением относится и к «Барселоне», и к самому Левандовски.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» так же встречалась с каталонцами на групповом этапе главного клубного турнира Европы. И тогда в обеих встречах мюнхенцы одолели своего соперника с одинаковым счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан Роберт Левандовски
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