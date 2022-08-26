Кан рассказал, что его рассмешило во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал свой смех во время жеребьёвки группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, что в одну группу с мюнхенцами попали «Барселона», «Интер», а также «Виктория Пльзень».

«Роберт Левандовски ушёл от нас в «Барселону» всего несколько недель назад, теперь жребий снова свёл нас вместе на групповом этапе Лиги чемпионов. Меня это позабавило», — приводит слова Кана Bild.

Также гендиректор отметил, что с большим уважением относится и к «Барселоне», и к самому Левандовски.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» так же встречалась с каталонцами на групповом этапе главного клубного турнира Европы. И тогда в обеих встречах мюнхенцы одолели своего соперника с одинаковым счётом 3:0.