Приведена провальная статистика «Барселоны» против «Баварии»

В четверг, 25 августа, прошла жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. По ее итогам стало известно, что каталонская «Барселона» сыграет в одном квартете с мюнхенской «Баварией».

Стоит отметить, что у «сине-гранатовых» провальная статистика в матчах с немецким грандом в еврокубках. Команды пересекались 13 раз, и «Барселона» смогла добыть всего две победы и две ничьи. В остальных девяти случаях каталонский клуб уступал сопернику из Мюнхена.

В 2020 году «Бавария» одержала памятную победу над «Барселоной» со счетом 8:2.

Кроме «Барселоны» и «Баварии», в этой группе сыграют «Интер», а также «Виктория».