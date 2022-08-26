Индзаги назвал цель «Интера» в Лиге чемпионов

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о результате жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Лига чемпионов – это очень престижное соревнование. «Интеру» будут противостоять сильнейшие клубы Европы. Мы намерены максимально готовиться к матчам, ведь понимаем, что здесь не бывает проходных игр.

Наш клуб с энтузиазмом смотрит в будущее. Наша цель – продолжить прошлогодний путь», - передает слова специалиста Calciomercato.

«Интер» сыграет в группе с «Барселоной», «Баварией» и «Викторией». В прошлом сезоне «нерадзурри» добрались до 1/8 финала ЛЧ.