Лескотт взвесил шансы «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Экс-футболист «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт поделился мнением о шансах лондонского «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов.

«Эту команду непросто победить. Трансферы Перишича и Ришарлисона добавили «Тоттенхэму» класса, особенно хочется отметить Ивана. Сейчас у лондонцев есть хороший и сбалансированный состав, который просто создан для еврокубковых баталий», - передает слова Джолеона пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в четверг, 25 августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. По ее итогам «шпоры» оказались в квартете D, где им буду противостоять немецкий «Айнтрахт», французский «Марсель» и португальский «Спортинг».