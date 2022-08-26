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Лига чемпионов

Нойер подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

 
26 Августа 2022 • 07:38 Комментировать

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился своим мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Цель «Баварии» всем понятна – мы должны выйти в плей-офф. При этом ни в коем случае нельзя недооценивать «Викторию». Но главными нашими конкурентами будут «Интер» и «Барселона». Это два прекрасных европейских клуба. С большим нетерпением жду старта турнира. Также будет приятно встретиться с Левандовски», - передает слова голкипера Kicker.

Напомним, что путем жребия «Бавария» оказалась в одной группе с каталонской «Барселоной», миланским «Интером» и чешской «Викторией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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