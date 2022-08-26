Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ройс с нетерпением ждёт матчей с «Манчестер Сити»

 
26 Августа 2022 • 06:58 Комментировать

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился своим мнением о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Среди всех соперников он выделил «Манчестер Сити», который тренирует испанец Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» - это, конечно, очень серьезный соперник. С этой командой должен считаться каждый. Я предвкушаю матч с «горожанами» ничуть не меньше, чем встречу с Эрлингом Холанном», - передает слова немецкого вингера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Боруссия» сыграет на групповом этапе еврокубка с «Манчестер Сити», испанской «Севильей» и датским «Копенгагеном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Марко Ройс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
08:14 · Лига чемпионов
Лескотт взвесил шансы «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов
07:38 · Лига чемпионов
Нойер подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов
06:58 · Лига чемпионов
Ройс с нетерпением ждёт матчей с «Манчестер Сити»
06:52 · Лига чемпионов
Макманаман оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для «Ливерпуля»
05:11 · Лига чемпионов
«Айнтрахт» установил новый рекорд Лиги чемпионов
04:17 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» никогда не играл с «Глазго Рейнджерс» в официальных матчах
02:44 · Лига чемпионов
Недвед: «Все наши соперники грозны»
02:34 · Лига чемпионов
Дзанетти: «Жеребьёвка напоминает мне 2010 год»
02:32 · Германия. Бундеслига
Кан не сдержал смех, когда узнал о попадании «Барселоны» в одну группу с «Баварией»
01:54 · Италия. Серия А
Спаллетти – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Нам предстоит сыграть с тремя легендарными клубами»
00:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» должен уважать соперников»
25 Августа
23:45 · Англия. Премьер-лига
Генеральный директор «Манчестер Сити»: «Рано или поздно мы выиграем Лигу чемпионов» 2
23:01 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер – о жеребьёвке: «Будет здорово снова встретиться с Левандовски» 1
22:51 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Интер» не боится ни «Баварию», ни «Барселону» 1
22:20 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «Подходим к новому розыгрышу Лиги чемпионов с невероятной уверенностью» 4
Все новости
Рекомендуем