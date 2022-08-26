Ройс с нетерпением ждёт матчей с «Манчестер Сити»

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился своим мнением о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Среди всех соперников он выделил «Манчестер Сити», который тренирует испанец Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» - это, конечно, очень серьезный соперник. С этой командой должен считаться каждый. Я предвкушаю матч с «горожанами» ничуть не меньше, чем встречу с Эрлингом Холанном», - передает слова немецкого вингера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Боруссия» сыграет на групповом этапе еврокубка с «Манчестер Сити», испанской «Севильей» и датским «Копенгагеном».