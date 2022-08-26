Макманаман оценил жеребьёвку Лиги чемпионов для «Ливерпуля»

Экс-футболист «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Стив Макманаман поделился мнением об итогах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«По моему мнению, мерсисайдцам достался самый сложный жребий из всех представителей английского чемпионата. Мне будет интересно понаблюдать за их матчами с «Глазго Рейнджерс». Жду этого с большим нетерпением. Уверен, наши болельщики с радостью поедут в Шотландию», - приводит слова Стива пресс-служба УЕФА.

Кроме «Рейнджерс», в один квартет с командой Юргена Клоппа попали итальянский «Наполи» и амстердамский «Аякс».