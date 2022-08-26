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Лига чемпионов

«Айнтрахт» установил новый рекорд Лиги чемпионов

 
26 Августа 2022 • 05:11 Комментировать

Выиграв Лигу Европы в прошлом сезоне, немецкий «Айнтрахт» получил право сыграть в Лиге чемпионов, и в четверг уже узнал своих соперников по групповому раунду. Это английский «Тоттенхэм», португальский «Спортинг» и французский «Марсель».

Любопытно, но даже еще не сыграв свой первый матч,  «Айнтрахт» уже установил рекорд турнира. Дело в том, что «Айнтрахт» вернулся в Лигу чемпионов спустя 62 года после своего последнего матча в этом турнире. Это был финал Кубка чемпионов 1959\1960, в котором «Айнтрахт» проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 3:7. Столь продолжительная пауза - абсолютный рекорд Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт
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