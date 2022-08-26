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Лига чемпионов

«Ливерпуль» никогда не играл с «Глазго Рейнджерс» в официальных матчах

 
26 Августа 2022 • 04:17 Комментировать

В четверг состоялась жеребьёвка групп европейских  турниров, в частности, Лиги чемпионов, и в соперники «Ливерпулю» достались такие соперники, как нидерландский «Аякс», итальянский «Наполи» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

И, если с «Аяксом» и «Наполи» не так давно «Ливерпуль» уже «рубился», то с «Глазго Рейнджерс» команда ранее в европейских турнирах не встречалась. Да и в целом, шотландские клубы на пути «Ливерпуля» практически не попадались.

В последний раз это было в сезоне 1980\1981 в Кубке чемпионов, тогда на пути к победе в турнире «Ливерпуль» в 1\8 финала победил с общим счетом 5:0 по итогам двух матчей шотландский «Абердин».

Любопытно, что тренировал тогда «Абердин» не кто иной, как сэр Алекс Фергюсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Абердин Глазго Рейнджерс
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