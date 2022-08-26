Недвед: «Все наши соперники грозны»

В четверг состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, и Павел Недвед, один из руководителей туринского «Ювентуса», прокомментировал ее итоги. Он отметил, что все соперники, доставшиеся клубу, грозны. «Ювентусу» предстоит сыграть против «ПСЖ», «Бенфики» и «Маккаби».

- К соперникам надо относиться с уважением. Все наши соперники грозны. С «ПСЖ» будут два захватывающих матча, но и с «Бенфикой» и «Маккаби» надо будет выкладываться на все сто. Ко всем матчам надо подходить с одинаковым настроем и мотивацией, это будут знатные поединки, - цитирует Недведа ITASportPress.