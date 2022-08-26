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Лига чемпионов

Дзанетти: «Жеребьёвка напоминает мне 2010 год»

 
26 Августа 2022 • 02:34 Комментировать

 

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Занетти прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, его клуб попал в непростую группу с «Баварией», «Барселоной» и чешской «Викторией Пльзень».

- Результаты жеребьевки напоминают мне 2010 год, когда в полуфинале мы сыграли с «Барселоной», а в финале - с «Баварией». Но это было давно. «Бавария» и сейчас представляется более грозным соперником, она доминирует в Бундеслиге и каждый год высоко забирается в Лиге чемпионов. «Барселона» обрела себя с Хви, а с приходом Левандовски стала еще сильнее, - цитирует аргентинского экс-футболиста Mediaset. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти
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