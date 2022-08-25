Тренер «Боруссии» поделился впечатлениями от жеребьёвки

В четверг состоялась жеребьёвка групп европейских турниров, в частности, Лиги чемпионов, и наставник дортмундской «Боруссии», побеждавшей в турнире в 1997 году, поделился своими ожиданиями. Эдин Терзич считает сложной группу, в которую попали также «Манчестер Сити», «Севилья» и датский «Копенгаген».

- Это интересная группа, но не самые простые соперники и команды из корзин. «Манчестер Сити» и «Севилья» в представлениях не нуждаются, хотя нам удавалось держать с ними равный темп. Но и «Копенгаген» - чемпион Дании, это тоже испытание, - цитирует Эдина Терзича официальный сайт УЕФА.