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Лига чемпионов

Тренер «Боруссии» поделился впечатлениями от жеребьёвки

 
25 Августа 2022 • 22:13 Комментировать

В четверг состоялась жеребьёвка групп европейских  турниров, в частности, Лиги чемпионов, и наставник дортмундской «Боруссии», побеждавшей в турнире в 1997 году, поделился своими ожиданиями. Эдин Терзич считает сложной группу, в которую попали также «Манчестер Сити», «Севилья» и датский «Копенгаген».

- Это интересная группа, но не самые простые соперники и команды из корзин. «Манчестер Сити» и «Севилья» в представлениях не нуждаются, хотя нам удавалось держать с ними равный темп. Но и «Копенгаген» - чемпион Дании, это тоже испытание, - цитирует Эдина Терзича официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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