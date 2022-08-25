В четверг состоялась жеребьёвка групп европейских турниров, в частности, Лиги чемпионов, и бывший игрок «Ливерпуля» и мадридского «Реала», Стив Макманаман, назвал своего фаворита Лиги чемпионов. Это клуб, который не так давно играл в финале турнира, но так пока что и не выиграл его.

- Фаворит турнира - это великолепный «Манчестер Сити». Но для победы нужно еще чуть больше, нужна еще и удача. На их пути может случиться все, что угодно, в том числе и невезение, - цитирует Макманамана официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» выходил в финал Лиги чемпионов в 2021 году, но проиграл тогда «Челси».