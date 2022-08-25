Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки

В четверг состоялась жеребьёвка групп европейских турниров, в частности, Лиги чемпионов, и наставник «Ливерпуля», немецкий специалист Юрген Клопп, прокомментировал итоги процедуры. В соперники его клубу, «Ливерпулю», достались такие соперники, как нидерландский «Аякс», итальянский «Наполи» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

- Достойный вызов, все эти клубы играют, побеждали, обладают опытом. Откровенно слабых соперников тут нет, шансы есть у всех. И у нас, конечно, но ждать легких путей в Лиге чемпионов не стоит. Пару лет назад мы играли с «Аяксом», было очень непросто, знакомы и с «Наполи», с ними тоже просто не бывает. Уверен, они тоже извлекут уроки из своих ошибок и прибавят, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.