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Лига чемпионов

Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки

 
25 Августа 2022 • 21:26 Комментировать

В четверг состоялась жеребьёвка групп европейских  турниров, в частности, Лиги чемпионов, и наставник «Ливерпуля», немецкий специалист Юрген Клопп, прокомментировал итоги процедуры. В соперники его клубу, «Ливерпулю», достались такие соперники, как нидерландский «Аякс», итальянский «Наполи» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

- Достойный вызов, все  эти клубы играют, побеждали, обладают опытом. Откровенно слабых соперников тут нет, шансы есть у всех. И у нас, конечно, но ждать легких путей в Лиге чемпионов не стоит. Пару лет назад мы играли с «Аяксом», было очень непросто, знакомы и с «Наполи», с ними тоже просто не бывает. Уверен, они тоже извлекут уроки из своих ошибок и прибавят, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Глазго Рейнджерс Наполи Юрген Клопп
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