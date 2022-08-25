Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Самая сложна группа, конечно же, с участием «Баварии», «Интера» и «Барселоны». Тут однозначно. Фаворитом в этой группе назову, скорее всего, «Баварию». Но небольшим фаворитом в процентном соотношении. Они на 5 процентов выше «Барселоны» и «Интера». «Барселона» в этом году уже должна себя показать. Там просто сумасшедший состав. Там два состава, наверняка пошумят. Классные футболисты. Ясно, что у команды перестройка, но скольких они купили. Я даже не знаю, как играть там будут все. «Интер» как всегда хорош. Тем более их Лукаку ещё усилил. Сумасшедшая группа, конечно.

Хорошая группа с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Наполи». Непростая такая. «Аякс» - уже законодатель моды в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» - тут все ясно. «Наполи» должен когда-то стрельнуть уже. Интересная группа во главе с «Атлетико». У «Тоттенхэма» тоже хорошая группа. Хорошие ровные группы со своими фаворитами. Ну и не забываем, что сюрпризы всегда будут. Из года в год все стандартно.

Вот смотрим на это и понимаем, что у людей будет праздник - Лига чемпионов. Я как будто в футбол не играл, включил телевизор, смотрю жеребьевку и думаю, как красиво и здорово. Неизвестно, насколько это затянется. Не знаю даже, каким словом это назвать, страшно что ли», - сказал Мостовой.