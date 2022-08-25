Бензема вручили награду лучшему игроку сезона по версии УЕФА

После жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов в Стамбуле вручались индивидуальные награды по итогам прошлого сезона. Как и ожидалось, лучшим футболистом по версии УЕФА был признан нападающий «Реала» Карим Бензема. Французский бомбардир получил награду из рук главы УЕФА Александера Чеферина.

«Реал» с Каримом Бензема в составе в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. В финале мадридцы переиграли «Ливерпуль» - 1:0. Французский нападающий в 12 играх турнира записал на свой счёт 15 голов.

Отметим, что в финальном шорт-листе претендентов на награду также были Кевин де Брёйне и Тибо Куртуа.