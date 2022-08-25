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Лига чемпионов

Бензема вручили награду лучшему игроку сезона по версии УЕФА

 
25 Августа 2022 • 20:19 Комментировать (2)

После жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов в Стамбуле вручались индивидуальные награды по итогам прошлого сезона. Как и ожидалось, лучшим футболистом по версии УЕФА был признан нападающий «Реала» Карим Бензема. Французский бомбардир получил награду из рук главы УЕФА Александера Чеферина.

«Реал» с Каримом Бензема в составе в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. В финале мадридцы переиграли «Ливерпуль» - 1:0. Французский нападающий в 12 играх турнира записал на свой счёт 15 голов.

Отметим, что в финальном шорт-листе претендентов на награду также были Кевин де Брёйне и Тибо Куртуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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Комментарии (2)
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Bartimeus
25 Августа 2022 в 21:31
Без вариантов.
ARTUR
25 Августа 2022 в 20:31
Заслуженно , поздравляю
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